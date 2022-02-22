خلاف بين فيرديناند وأوين بسبب محمد صلاح وسواريز

الشارقة - اميمة ياسر -

اختلف ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد مع مايكل أوين لاعب ليفربول السابق بشأن الأفضل بين أداء محمد صلاح نجم الريدز ولويس سواريز وقتما كان لاعبا بين صفوف النادي الإنجليزي.

ويقدم صلاح مستويات مبهرة مع ليفربول منذ انتقاله إلى ملعب نفيلد صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وبات ثاني أسرع لاعب يسجل 150 هدفا (خلال 233 مباراة) وعاشر لاعبي الفريق عبر تاريخه وصولًا لنفس العدد.

وعبر قناته على يوتيوب، قال فيرديناند: "اختلفنا أنا وأوين حول أداء صلاح مع ليفربول مقارنة بالأورجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الحالي والريدز السابق".

وأضاف: "أوين يرى أن موسم الأوروجوياني في 2013-2014 أفضل من النجم المصري في الوقت الحالي، لكن أنا لا أتفق معه".

وتابع: "صلاح لاعب مزعج، تذكروا هدفه في مرمى تشيلسي، لقد توهج وتجاوز المدافع وسجل هدفا".

وواصل: "انظروا لما فعله أمام كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، لاعب سعره يترواح بين 70-80 مليون جنيه استرليني، كيف أسقطه".

وأكمل: "لقد فعل تلك الأمور باستمرار لسنوات وحتى الآن.. هذا الرجل (صلاح) يحتاج إلى مزيد من الاحترام والتقدير".

واتم: "انسوا صلتي بمانشستر يونايتد، لكن محمد صلاح هو الحقيقة".