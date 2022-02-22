شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: نقاط فاركو أنهت التوتر وهدفنا وسط الجدول فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه في المباراة الماضية على حساب فاركو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة العاشرة، وانتهى بفوز الطلائع بهدف نظيف.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": ربنا كرمنا بالثلاثة نقاط كانوا مهمين جداً أمام فريق منظم يقدم مباريات كبيرة، لقاء فاركو كان له إعداد خاص، ومستوى الطلائع في تصاعد منذ استئناف الدوري غم خسارتنا من الجونة في المباراة الأولى، ثم تعادلنا مع المقاصة وكانت لنا فرص كبيرة.

أضاف: الطلائع فقد كثير من قوته الضاربة في الهجوم برحيل عمرو جمال وعمرو مرعي ومنسي، اللاعبين شعروا بالتوتر بسبب المركز المتأخر للفريق، وكواليتي اللاعبين في الفريق يؤهلهم لوسط الجدول.

واصل: الفوز ساهم كثيراً في إعادة الهدوء للاعبين بعد فترة توتر كبيرة بسبب سوء النتائج وهذا سنبني عليه في الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

واختتم: عملت على تحضير اللاعبين نفسياً بعد تحضيرهم بدنياً، لأننا كشعب مصر عاطفيين، والإعداد النفسي مهم جداً، وبسام كابتن الفريق من اللاعبين المؤثرين جداً في الفريق .

وفاز فريق طلائع الجيش على نظيره فاركو بنتيجة 1 /0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدف الطلائع اللاعب فيكتورى فى الدقيقة 82 من عمر الشوط الثانى، بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى 0 /0 .