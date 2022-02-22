شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى والمقاصة هو الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

غيابات الأهلى أمام المقاصة

يخوض الأهلى مباراة الليلة وسط غيابات كثيرة، حيث يغيب عنه كل من أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسى تاو وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى للإصابة، ووليد سليمان لأسباب فنية، فيما عاد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر للقائمة بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

قائمة الأهلى لمباراة المقاصة

تضم قائمة الأهلى لمباراة الليلة كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

الأهلى يتطلع لحصد نقاط مباراة المقاصة

ويتطلع الأهلى لحصد نقاط مباراة المقاصة الليلة من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على قمة الدورى، واستعادة لقب البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في الموسم الماضي.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى قبل مواجهة المقاصة

يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بشكل مؤقت خلف بيراميدز بفارق نقطة واحدة، حيث حصد الأهلى 19 نقطة من 7 مباريات مقابل 8 مباريات خاضها فريق بيراميدز حصد خلالها 20 نقطة.