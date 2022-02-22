شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف السيرة الذاتية لعطية السيد بعد تعيينه مدرباً عاماً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، عطية السيد مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بناءً علي طلب حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للدراويش خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

وأعلن مسئولو الإسماعيلي، مساء أمس الإثنين الجهاز الفني الجديد للفريق الذي ضم حمد إبراهيم مديرًا فنيًا والدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا مساعدا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمي، علي أن يبدأ مهمته اليوم استعدادًا لملاقاة الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

ويرصد ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ السيرة الذاتية للدكتور عطيه السيد التي جاءت علي النحو التالي: