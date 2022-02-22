شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مباراة و967 دقيقة.. تعرف على أرقام محمود متولى مع الأهلى قبل العودة مجددًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيز مدافع الفريق محمود متولي للعودة تدريجيًا للمباريات حسب تقرير الجهاز الطبي الذي أكد أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية لكن لابد أن تتم هذه العودة بشكل تدريجي حتى لا تحدث انتكاسة طبية في حالة اللاعب.

وبات اللاعب جاهزًا لتدريبات ومن ثم المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق عدة أسابيع حيث تعرض لإصابة قوية بتمزق في العضلة الأمامية.

وقال الجهاز الطبي إن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصرى.

ومنذ قدوم محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف 2019، تعرض اللاعب للإصابة أكثر من مرة حيث كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019.

ثم تلقى متولى طعنة قوية حينما سقط مصاباً بالرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب مدافع الأهلى عن الملاعب شهور عديدة ولكن المثير للدهشة أنه مع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض للإصابة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

وعقب تعافيه من شد الخلفية تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة ليغيب عن الاهلى فترة جديدة قبل أن يتعافى وينتظم في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الافريقى قبل أن يتعرض مجدداً للإصابة في ودية طلائع الجيش .