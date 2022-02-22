شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يقود مرانه الأول مع الإسماعيلى اليوم استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مهمة "حمد إبراهيم" المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى بداية من مران اليوم الثلاثاء فى التدريب الأخير للفريق استعدادًا لملاقاة الجونة فى عاشر جولات المسابقة المحلية، وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، قد أعلن تولي حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق ويعاونه الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمي.

ويختتم فريق الإسماعيلى اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وحصد الإسماعيلى ثلاث نقاط من 9 مباريات خاضها بمسابقة الدورى، حيث خسر 6 لقاءات وتعادل فى ثلاث مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول فى المسابقة عندما يلاقى نظيره الجونة الأربعاء بالجولة العاشرة للهروب من مراكز القاع متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وربط مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قرار الإفراج عن المستحقات المالية المجمدة لفريق الكرة بتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة وتصحيح مسار الدراويش بجدول الدورى، وقرر مجلس الإسماعيلى إيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتى هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، خاصة أن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى رصد مكافآة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.