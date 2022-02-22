شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة يقرر إلغاء كأس مصر.. وهذا سبب تأخر عودة كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اتحاد الكرة قرر إلغاء بطولة كأس مصر بالنسخة الماضية وجدولة الغرامة المنتظرة خلال الفترة المقبلة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "اتحاد الكرة استقر على إلغاء بطولة كأس مصر وستتم جدولة الغرامة التى ستوقع على الجبلاية نتيجة إلغاء البطولة من الشركة الراعية وسيتم إجراء مقاصة بحيث خصم الغرامة من المستحقات لدى الشركة".

ويضيف شوبير "اتحاد الكرة قرر إقالة عدد كبير من الموظفين فى الجبلاية وإجراء عملية هيكلة واسعة للاتحاد، لدرجة أن الاتحاد يعمل حالياً بدون لجنة إعلامية وتم إخطار أسامة إسماعيل بالرحيل، وكذلك فوزى غانم وسيد بخيت وكذلك علاء عبد العزيز لم يتحدد دوره".

وعن منتخب مصر علق شوبير "كيروش أجل حضوره للقاهرة بسبب مرض حفيدته، لكنه يتابع الاستعداد لمباراة السنغال مع معاونيه".