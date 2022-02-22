شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى 7 أسابيع غياب عن الإيجيبشن ليج قبل مواجهة المقاصة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاستعادة قمة الدورى التى يعتليها بيراميدز بفارق نقطة لاسيما بعد الفوز العريض على الهلال السعودى برباعية بالمونديال ثم التعادل السلبى خارج الأرض مع الهلال السودانى بدورى الأبطال.

بعد غياب دام نحو 7 أسابيع كاملة، يعود الأهلي إلى أجواء الدوري مجددا، حيث لعب المارد الأحمر آخر مبارياته بالدورى يوم 26 ديسمبر الماضى أمام فيوتشر (1-1)، ثم توقفت بالطولة وخاض الأحمر منافسات كأس الرابطة التى ودعها مبكرا فى نسختها الأولى دون تحقيق أى فوز، بعدما تعادل الأهلى سلبياً فى مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة ثم واصل مسلسل التعادلات أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة للمسابقة، قبل أن يخسر من سموحة بثلاثية دون رد بالجولة الرابعة ثم عاد وتعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق ويتجمد رصيده عند أربعة نقاط فى مشاركته الاولى بالبطولة.

ثم شارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي حل بها ثالثا وحصل على الميدالية البرونزية، ثم افتتح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل (0-0) مع الهلال السوداني.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فى البطولة التى يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر فى جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف.