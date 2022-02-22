جمعية قدامى اللاعبين تكرم اسم الراحل إبراهيم حجازى

القاهرة - سامية سيد - تكرم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى الناقد الرياضى الراحل إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ لما قدمه خلال مسيرته، وذلك فى الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء.

كما تكرم الجمعية النقاد الرياضيين ماهر فهمى وسمير عبد العظيم وشوقى حامد وحسن المستكاوى وكمال عبد الخالق ومحمود السيد وحسام الدين فرحات وعبد الرحمن فهمى ومحمود معروف اعترافا بدورهم المهم والمؤثر فى الإعلام الرياضى على مدار سنوات طويلة.

وتخرج الإعلامى الصحفى إبراهيم حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابطا احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التليفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.