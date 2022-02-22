شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يختار هيثم حازم مشرفاً عاماً على المنتخبات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصرى للسباحة برئاسة ياسر إدريس على تشكيل لجان الاتحاد ومنها اللجنة الفنية للسباحة التوقيعية ولجنة سباحة الأساتذة والسباحة القصيرة والغطس واللجنة الطبية.

وأعلن اتحاد السباحة اختيار هيثم حازم مشرفا عاما على المنتخبات القومية لمرحلة العمومى والشباب للسباحه القصيرة، ومازن القماش نائبا له، وأسندت اللجنة الفنية لسباحة الأساتذة إلى خالد نصر الدين، فيما تولي رئاسة اللجنة الطبية الدكتور رضا الهميمى، ووتولت إيمان عرام رئاسة اللجنه الفنيه للسباحة التوقيعية، ويمنى محمد هانى لرئاسة اللجنة الفنية للغطس، وهالة غازى لرئاسة اللجنة الفنية للسباحة القصيرة.

كما قررالمجلس تكليف دانى خريستو للعمل كمستشار فنى لمجلس الإدارة للسباحة التوقيعية.