شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه غزل المحلة اليوم فى مباراة الست نقاط بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى سيراميكا في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، فريق غزل المحلة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث سيراميكا عن تحقيق الفوز الثانى له في الدورى هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات تعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.

ويدخل نادى سيراميكا المباراة بعد التعادل في الجولة الماشية مع المصرى بهدف لمثله، ليحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

في المقابل، يدخل غزل المحلة المباراة بعد التعادل أيضًا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف لمثله، ويسعى عبد الحميد بسيونى لتحقيق الفوز الأول له مع الفريق في الدورى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الفرق في كأس رابطة الأندية.

ويحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر لقاءين سجل 11 هدفا واستقبل 12 هدفا.