شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أرفض قرار الأهلى باحتراف محمد مغربى.. وما عرفش سبب استبعاد الحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير فكرة موافقة النادى الأهلى على احتراف مدافعه الصاعد محمد مغربى فى الدورى التشيكى، متسائلا عن أسباب استبعاد وليد سليمان من مباريات المارد الأحمر الأخيرة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "جميل جدا أن يكون فى موافقة على احتراف الشباب الصاعد لثقل موهبتهم بالاحتراف الأوربى، لكن تحديداً فى احتراف محمد مغربى مدافع الأهلى ليا رأى مخالف".

ويضيف شوبير "مغربى ليس مدافعا صاعدا لم يشارك مع الفريق الأول لأ بالعكس ده لعب مباريات كأس الرابطة وشارك فى مباريات كأس العالم للأندية كمان يبقى الأولى كان يستمر، ويكون فى تريث فى قرار احترافه، خاصة أن الأهلى عنده أزمة دفاعية مع إصابة بدر بانون".

وأكمل شوبير "فى ناس بتقولى إن سبب استبعاد وليد سليمان من المباريات الأخيرة للأهلى فنى طب إزاى والحاوى ظهر بشكل متميز فى آخر مباراة شارك فيها بالمونديال وناس تقول عنده برد مبقتش عارف صراحة هو مستبعد ليه".

وتابع شوبير "بأيد قرار موسيمانى فى إراحة على معلول ومحمد عبد المنعم أمام المقاصة، وأعتقد هيكونوا جاهزين أمام صن دوانز بس ما عرفش ظروف بيرسى تاو إيه، أما الشناوى فلو شارك هو أو على لطفى أو مصطفى شوبير مبقاش حد يقلق خالص دلوقتى بس لو موسيمانى هيلاعب الشناوى أمام صن دوانز يبقى لازم يبدأ بيه النهاردة".