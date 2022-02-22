شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى والمقاصة لمتابعة هانى وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر، اليوم، الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، ويضم ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، مباراة الأهلى والمقاصة بالدورى فى استاد السلام.

ويهدف الجهاز الفنى من متابعة اللقاء إلى متابعة اللاعبين الدوليين فى النادى الأهلى قبل المعسكر المقبل لمباراتىّ السنغال فى تصفيات كأس العالم، بجانب تقييم محمد هانى الظهير الأيمن وياسر إبراهيم قلبى الدفاع لتقديم تقرير عنهما للخواجة لتعويض غياب أكرم توفيق وأحمد حجازى.

ويعود فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاستئناف مبارياته المحلية، مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يستضيف مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.

ويتطلع الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بالدورى بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً في الجولة التاسعة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فى البطولة التي يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة.