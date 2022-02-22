شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام مصر المقاصة.. أفشة وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، ويتطلع المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بالدورى بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً فى الجولة التاسعة للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مصر المقاصة مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فى البطولة التى يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة.