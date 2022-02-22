تعرف على موعد قمة الأهلى والزمالك بدورى محترفين اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام يوم الجمعة المقبل مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك فى إطار تاسع جولات دورى المحترفين لكرة اليد للمرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

قمة دورى المحترفين فى السادسة مساءا

تنطلق مباراة قمة دورى المحترفين فى السادسة مساءً وسط طموح كلا الفريقين فى حسم المباراة قبل خوض المرحلة النهائية لحسم اللقب .

يتصدر فريق نادى الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد حتى الآن بعد إقامة 8 جولات فى المرحلة الثانية برصيد 34 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

فيما يحل طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد18 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم سموحة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

محترفين اليد

وتقام الجولة التاسعة الخميس المقبل بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة . فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.