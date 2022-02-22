شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين إدارة الزمالك وفريق الكرة اليوم قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا اليوم مع فريق الكرة الأول بالنادى على هامش المران اليوم، وذلك قبل السفر غدا إلى الدار البيضاء لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تحفيزا من إدارة نادى الزمالك للاعبين، والحديث معهم حول أسباب تراجع المستوى والنتائج مؤخرا، وكذلك سيتضمن الاجتماع بعض القرارات التحفيزية للاعبين لتحقيق الفوز فى مباراة السبت المقبل لضمان استمرار المنافسة على دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

من ناحية أخرى ينضم لبعثة الزمالك فى الدار البيضاء أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من أنجولا مباشرة عقب شفائه من فيروس كورونا، حيث جاءت سلبية المسحة الخاصة به ليتفق اللاعب مع إدارة الزمالك على التوجه من أنجولا إلى المغرب مباشرة.

وخضع أحمد سيد زيزو لمسحة طبية، الاثنين، أثناء تواجده فى العاصمة الأنجولية لواندا، جاءت نتيجتها سلبية، ليتأكد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان زيزو غاب عن مباراة ساجرادا الأخيرة فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بملعب 11 نوفمبر وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين لإصابته بفيروس كورونا.

فيما يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بين الثنائى عمر السعيد والتونسى سيف الجزيرى، للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى لمباراة الوداد المغربى.

ويرغب كارتيرون فى الاستفادة من القوة البدنية لعمر السعيد؛ لمنع تقدم مدافعى الوداد وعمل المساندة الهجومية، فيما يوجد رأى آخر داخل الجهاز المعاون بالدفع بالتنسيق سيف الدين الجزيرى؛ للاستفادة من خبرته الدولية فى مثل تلك المواجهات الصعبة.