شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء منافسات الرمح والمطرقة رجال فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام يونيو المقبل، فى مدينة وهران الجزائرية، إلغاء بعض منافسات ألعاب القوى بنين وبنات.

من جانبه قال سيف شاهين، رئيس اتحاد العاب القوى المصرى، إن مسئولى البطولة أخطروا الاتحاد بأنه تم إلغاء منافسات الرمح بنين وبنات، بالإضافة إلى منافسات رمى المطرقة رجال بدورة البحر المتوسط.

وأضاف شاهين أنهم لم يخطروه بسبب إلغاء هذه المنافسات، وإن كانت التكهنات تشير إلى رغبتهم فى إنهاء الدورة فى أسرع وقت، قائلا "لتقليص مدة البطولة".

ووافق الاتحاد العربى لألعاب القوى على إقامة البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة بمصر والمقرر إقامتها مايو المقبل.

وقال شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللجنة النظمة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة تفاصيل استضافة المنافسات والاستقرار على الملاعب، وكذلك تجهيز الملف المقرر تقديمه للاتحاد العربى.

وتشارك بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة العالم للصالات المغطاة التى تقام مارس المقبل ومقرر إقامتها فى صربيا.