شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مهند لاشين يبحث عن المجد الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح مهند لاشين، لاعب منتخب مصر ونادى طلائع الجيش، إلى ارتداء قميص ناد جماهيري بحثا عن المجد والشهرة فى صفوف أحد القطبين، خاصة أن اللاعب تحت مجهر نادى الزمالك الذى يسعى لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك لاشين موهبة قوية وخبرات تمكنه من اللعب فى ناد جماهيرى، خاصة بعد الظهور القوى مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.

ولكن رفض مسئولو طلائع الجيش، فكرة التفريط في مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق، بعد تألقه مع منتخب مصر وحصوله على فرصة المشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بقرار من البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى.

ويرى مسئولو الطلائع، أن بقاء مهند لاشين مع الفريق أمر ضرورى، خاصة أن الفريق يعانى على صعيد النتائج منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج لكل لاعبيه، وأن مهند لاشين أحد العناصر الأساسية في صفوف الطلائع والتي منحت الفريق فرصة التتويج بالسوبر في بداية الموسم الجارى على حساب الأهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى في تشكيلة الطلائع.

مهند لاشين كان دائما محور اهتمامات كبار الأندية فى الدوري العام، خاصة الأهلى والزمالك، حيث ترددت أنباء عن وجود اهتمامات كبيرة من أندية القمة لضم اللاعب، خاصة أنه يتمتع بالقدرات الفنية اللازمة التى يحتاجها القطبان.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب مهند لاشين فى الصور التالية: