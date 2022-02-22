شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد غرامة مارتيمو 30 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك على سداد غرامة نادى مارتيمو البرتغالى فى أزمة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق إلى مصر المقاصة، خلال الفترة الحالية وتحديدا يوم 30 يوليو المقبل، وهى المهلة الأخيرة للزمالك لسداد الغرامة حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادى لن يتمكن من قيد أى لاعب إلا عقب سداد غرامة سبورتنج لشبونة ومارتيمو فى مهلة أقصاها 30 يوليو المقبل، وتبلغ غرامة مارتيمو ما يقرب من مليون يورو، فيما تبلغ غرامة سبورتنج لشبونة ما يقرب من مليون و300 ألف دولار.

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا اليوم مع فريق الكرة الأول بالنادى على هامش المران اليوم، وذلك قبل السفر غدا إلى الدار البيضاء لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تحفيزا من إدارة نادى الزمالك للاعبين، والحديث معهم حول أسباب تراجع المستوى والنتائج مؤخرا، وكذلك سيتضمن الاجتماع بعض القرارات التحفيزية للاعبين لتحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل لضمان استمرار المنافسة علي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

في سياق مختلف ينضم لبعثة الزمالك في الدار البيضاء، احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من أنجولا مباشرة عقب شفاءه من فيروس كورونا، حيث جاءت سلبية المسحة الخاصة به ليتفق اللاعب مع إدارة الزمالك علي التوجه من أنجولا إلى المغرب مباشرة.

وخضع أحمد سيد زيزو ، لمسحة طبية الاثنين، أثناء تواجده في العاصمة الأنجولية لواندا، جاءت نتيجتها سلبية، ليتأكد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان زيزو غاب عن مباراة ساجرادا الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لإصابته بفيروس كورونا.