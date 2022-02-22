شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات المحلية أمام مصر المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاستئناف مبارياته المحلية، مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يستضيف مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

ويتطلع الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً في الجولة التاسعة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فى البطولة التي يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة.

وطالب موسيمانى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاستعادة قمة الدوري التي يعتليها بيراميدز بفارق نقطة لاسيما بعد الفوز العريض على الهلال السعودى برباعية بالمونديال ثم التعادل السلبى خارج الأرض مع الهلال السودانى بدوري الابطال ، وإستبعد بيتسو موسيمانى تسعة لاعبين من مواجهة المقاصة هم :" أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسى تاو وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى للإصابة ووليد سليمان لأسباب فنية " فيما عاد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الاحمر للقائمة بعد تعافيه من الاصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

على الجانب الآخر، رفض مسئولو نادى المقاصة رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الفيومي من أجل عبور الأهلي في المباراة التي تجمعهما الليلة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح مسئولو المقاصة أن مباراة الأهلي مثلها مثل أي مباراة ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية فيها بغض النظر عن قوة المنافس وطموحه، ولا توجد نية لرصد مكافآت خاصة لأن اللاعبين يعلمون الدور المطلوب منهم في المباراة وما عليهم القيام به.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة لاعبيه بضرورة الخروج من مباراة الاهلى بنتيجة إيجايبة في ظل عدم معاناة الفريق من أية غيابات في الوقت الحالي، وجاهزية كل اللاعبين للمشاركة في المباراة.

ويستعيد المقاصة جهود هشام حافظ ظهيره الأيمن عقب تعافيه من الإصابة، بعدما كان اللاعب مهددا ببلع لسانه في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش وحصل على راحة 3 أيام قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية استعدادا لمباراة الأهلي.