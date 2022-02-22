شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يتسلم تقريرا عن الإسماعيلى من أشرف خضر قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للإسماعيلى اجتماعًا مع أشرف خضر القائم بأعمال الإدارة الفنية السابق للفريق بعد إنهاء إتمام إجراءات تولى المهمة رسميًا، وذلك خلفًا للأرجنتينى خوان براون.

يأتى ذلك من أجل الحصول على التقرير المفصل عن صفوف الدراويش فى الفترة الماضية للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق، خاصة أن أشرف خضر قاد التدريبات الجماعية فى الأيام الماضية برفقة محمد حمص بعد قبول استقالة "براون"، الذى اعتذر عن استكمال المهمة بسبب سوء نتائج الفريق بمسابقة الدورى العام.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد أعلن تولى حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق ويعاونه الدكتور عطية السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمى.