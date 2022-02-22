شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على أهم المعلومات عنها فى السطور التالية..

ترتيب الأهلى ومصر المقاصة بجدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف في البطولة التي يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة.

نتائج الأهلى والمقاصة فى آخر ظهور بالدوري

يتطلع الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً في الجولة التاسعة للمسابقة.

20 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة

20 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 14 فوزاً و40 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

إنجازات الأهلى والمقاصة فى آخر مواسم الدوري

هذا الموسم هو الـ 63 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد العاشرة له في المسابقة، في الموسم الماضي حل الأهلي ثانياً بحصوله على 76 نقطة فيما حل المقاصة فى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة.

حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

الأهلى الأكثر تتويجاً بالدوري والوصيف أفضل إنجازات المقاصة