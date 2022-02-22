شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وابنه زين فى وصلة رقص على أغنية "ويجز".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز وصلة رقص لابنه "زين" فى أحدث ظهور له، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقود سيارته بينما يرقص ابنه على أغنية "دورك جاى" لمطرب الراب ويجز، وسرعان ما حصد الفيديو تفاعل الكثير من متابعيه وجمهوره.

وعلى جانب آخر، عبر وليد سليمان لاعب الأهلى عن حزنه بعد قرار رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز الحالي بالرحيل عن القلعة الحمراء حيث كان يتمنى استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء قائلا "حزنت على رمضان صبحى، الأهلى كان بيجهزه لكى يكون أسطورة في النادي، ولكنه تعجل وأخذ قرارًا خاطئا"، وعلق على رحيل عبد الله السعيد قائلا "عبد الله السعيد لاعب محترم وله تاريخ، وأنا ضد السخرية من قراره، كل لاعب لديه اختياراته وتفكيره، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف وليد سليمان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللاعبين الذين تمنى اللعب معهم من فريق الزمالك قائلا "أنا أحب اللاعبين أصحاب القدم اليسرى مثل شيكابالا ومصطفى فتحي".



رمضان صبحي فى احدث ظهور



رمضان صبحي وابنه