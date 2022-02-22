شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إيهاب جلال وعد حمد إبراهيم بالعودة لبيراميدز حال الفشل مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل الاتفاق، الذى تم بين إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز وحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، حيث قال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الإسماعيلى منح حمد إبراهيم كل الصلاحيات لتشكيل جهازه المعاون، الناس بتتمنى أنه ينجح ويوفق فى تجربته الأولى كمدير فنى وحمد نفسه تلقى دعما هائلا من إيهاب جلال مدرب بيراميدز".

ويضيف شوبير "إيهاب جلال وحمد يرتبطان بعلاقة قوية للغاية وإيهاب جلال وافق على رحيله عن بيراميدز من أجل الإسماعيلى لكن وعد حمد إبراهيم حال فشل تجربته مع الإسماعيلى أنه سيعيده لجهازه فى بيراميدز لأى أى تجربة معرضة للنجاح والفشل".

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد أعلن تولى حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق ويعاونه الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربًا لحراس المرمي.