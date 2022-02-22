الامارات | محمد صلاح مظلوم في ليفربول.. أسطورة النادي يوضح!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مظلوم في ليفربول.. أسطورة النادي يوضح! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أسطورة ليفربول داني ميرفي عن ظلم يتعرض له النجم المصري محمد صلاح داخل النادي لعدم نيله التقدير الكافي مقارنة بما يقدمه من مستويات عالية الجودة وتسجيله أهدافاً حاسمة وثبات مستواه طوال المواسم الماضية التي قضاها في "أنفيلد" منذ 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وقال داني ميرفي لشبكة "توك سبورت" البريطانية إن "صلاح حطم أرقاماً قياسية وسجل أهدافاً كثيرة رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح، ولكنه لا يزال غير مقدر بالدرجة التي يستحقها، وأعتقد أنه سيحصل على التقدير الكافي عندما يرحل!".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي في وقت تعثرت المفاوضات بين الطرفين حول التفاصيل المالية والراتب الأسبوعي إذ يطلب صلاح 450 ألف جنيه استرليني فيما يرى ليفربول أن المبلغ كبير على لاعب سيبلغ الـ30 عاماً في الموسم المقبل، كما أن النادي في حال منح صلاح عقداً كبيراً فإنه سيكون مضطراً لتمديد عقود عدد من اللاعبين بمبالغ عالية وأولهم السنغالي ساديو مانيه.

وأضاف: "أتمنى أن يجدد صلاح عقده لأنني لا أرى تهاونا في رغبته بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها وسرعته وهروبه بعيدا بالكرة ورغبته في تسجيل الأهداف.. لا يبدو من اللاعبين الذين سينتقلون لدوري أقل تنافسية، من أجل الحصول على مزيد من الأموال".

يذكر أن محمد صلاح سجل 150 هدفاً مع ليفربول وتوج بلقبي الدوري الإنجليزي 2020 ودوري أبطال أوروبا 2019.

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