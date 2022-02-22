شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج الاتحاد السكندرى اليوم للهروب من مناطق الخطر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى إنبى فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل إنبى المباراة فى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 8 أهداف واستقبل 12 هدفا.

ويسعى ألفريق البترولى تحت قيادة حلمى طولان لتحقيق ألفوز والثلاث نقاط بعد السقوط المفاجئ أمام فاركو فى الجولة الماضية بهدف نظيف، وحث اللاعبين على ضرورة العودة لمستواهم المعهود وخطف الثلاث نقاط.

فى المقابل، يدخل نادى الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز السابع برصيد 13 نقطة من 9 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مباراتين سجل 15 هدفا واستقبل 16 هدفا.

وينوى حسام حسن إجراء عدة تعديلات فى تشكيل الاتحاد السكندرى أمام إنبى بعد هبوط مستوى العديد من اللاعبين بعد التعادل مع إيسترن كومبانى بهدف لمثله فى الجولة الماضية على استاد الإسكندرية، حيث يأمل المدير ألفنى لزعيم الثغر فى تحقيق الثلاث نقاط والعودة لسكة الآنتصارات.

ويأمل حسام حسن المدير ألفنى لزعيم الثغر فى تحقيق الثلاث نقاط والعودة لسكة الآنتصارات