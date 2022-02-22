شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عمار رئيساً لبعثة المصرى فى رحلة الكونغو لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري تكليف حسن عمار برئاسة بعثة النادى المسافرة إلى الكونغو الديمقراطية استعداداً لمواجهة فريق أوتوهو، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة والتي تجمع المصري ومضيفه فريق أوتوهو الكونغولي إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قد قررت في وقت سابق نقل المباراة من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية وذلك بعدما رفضت اللجنة اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي.