شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

وحصد الإسماعيلى ثلاث نقاط من 9 مباريات خاضها بمسابقة الدوري حيث خسر 6 لقاءات وتعادل في ثلاث مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول في المسابقة عندما يلاقى نظيره الجونة الأربعاء بالجولة العاشرة للهروب من مراكز القاع متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وربط مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قرار الافراج عن المستحقات المالية المجمدة لفريق الكرة بتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة وتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري ، وقرر مجلس الإسماعيلى إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق خاصة أن إدارة النادي حرصت علي تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بالإضافة إلى رصد مكافآة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.