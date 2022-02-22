شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأخير استعداداً لـ إيسترن كومباني فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري استعداداته لمواجهة إيسترن كومباني غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي فريقه بغلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية "مؤقتاً" للتركيز على المسابقات المحلية، خاصة الدوري العام، وذلك بعد الانتهاء من الجولة الثانية فى دور المجموعات.

وطالب الشعباني لاعبي الفريق بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام إيسترن كومباني للمنافسة مجدداً على المركز الرابع بالمربع الذهب، وذلك بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بهدف لكل فريق، وهو ما عطل المصري عن المنافسة.

ويحتل النادي المصري المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 لقاءات وتعادل في 5 مباريات أخرى وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ويتصدر النادي المصري مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد الفوز في مباراة الجولة الثانية التي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره مازيمبي على استاد برج العرب بالإسكندرية، بهدفين نظيفين، لينتزع المصري الصدارة برصيد 4 نقاط.