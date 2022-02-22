مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرة بالمرحلة الثانية

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

تشهد الجولة السادسة لقاءات بين كل من: بتروجت مع هليوبوليس ومصر للبترول مع سبورتنج والأهلى مع طلائع الجيش على صعيد المجموعة الأولى، بينما يلاقى الاتحاد السكندرى مع الطيران وإيسترن كومبانى مع الترسانة وسموحة مع الزمالك على صعيد المجموعة الثانية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي إلى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم، من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.