شكرا لقرائتكم خبر عن الكومي: رفضنا الألماني شيفر وفضلنا المدرب المحلى.. ونتمنى عمل توأمة مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن إدارة النادي قدمت كل ما تملك من أجل خروج النادي من كبوته، موضحا أن النادي لم يبخل بأي خطوة، والباقي هو توفيق من الله، موجها الشكر لإدارة بيراميدز.

وعن رحيل خوان براون بعد فترة قصيرة فسر الكومي: "المدربون الفرز الثاني بيكتبوا سير ذاتية أسطورية، وكان معروض علينا الألماني شيفر بعد رحيل خوان براون، وعرض نفسه على النادي، وقبل تخفيض راتبه وكان مكسبا للنادي، لكن كل أعضاء مجلس الإدارة فضلوا المدرب المحلي".

وأضاف الكومي، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة، ببرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC: "نتمنى أن يطور اللاعبون مستواهم، والتدريبات في اليومين الأخيرين أثبتت وجود روح جديدة للفريق، وهذه الفترة هي مرحلة الالتفاف، وحسني عبدربه أبدى اهتمامه وتشجيعه لوجوده مع جهاز الدراويش، وسيكون معنا في اللجنة الفنية لقطاع الكرة".

وتابع الكومي: "غير صحيح أن حمد إبراهيم رفض وجود حسني عبدربه أو العكس، المدير الفني صاحب قراره، وعبد ربه مكانه في الإسماعيلي موجود لأنه من أساطير النادي وله خبرات نتمنى الاستفادة منها.

واستطرد: "مشكلة الإسماعيلي هو غياب الدافع النفسي، وتدريب الدراويش فرصة عظيمة لحمد إبراهيم أن يثبت نجاحه في المرحلة القادمة، لأن الإسماعيلي في مكانة لا تليق به".

وعن احتمالية التوأمة مع الأهلي والزمالك قال الكومي: "مش هيدونا فلوس، والإسماعيلي ملك الدولة ولن نفرط فيه، نريد توأمة مع بيراميدز بأي شكل قانوني متعارف عليه".

واختتم: "أتمنى أعمل توأمة مع بيراميدز لتوفير موارد مالية للإسماعيلي، ومنح بيراميدز قاعدة جماهيرية من مشجعي الدراويش، ونسميها أهرامات الإسماعيلي، وتجربتهم رائعة ومميزة، ولو توفرت لدى الإسماعيلي ربع ميزانية بيراميدز لصنعت نجاحات كبيرة".