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موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاستعادة قمة الدوري التي يعتليها بيراميدز بفارق نقطة لاسيما بعد الفوز العريض على الهلال السعودى برباعية بالمونديال ثم التعادل السلبى خارج الأرض مع الهلال السودانى بدوري الابطال.

موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة 

تقام مباراة الاهلى ومصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، ويستمر غياب المغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن عن الأهلى في مباراة المقاصة بسبب الإصابة، فيما يعود أيمن أشرف مدافع الفريق بعدغيابه عن المارد الأحمر في المباريات الأخيرة بسبب تعرضه للطرد في مباراة بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية التي توج الأهلى فيها بالبرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

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نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاصة فى الدوري

ويتطلع الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً فى الجولة التاسعة للمسابقة.

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ترتيب الأهلى والمقاصة فى جدول الدوري 

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف في البطولة التي يسعى لاسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

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وفى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومصر المقاصة 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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