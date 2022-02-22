شكرا لقرائتكم خبر عن سامي: مفاوضات تدريب المنتخب الأولمبي "ليست رسمية".. ولم أجدد عقدي مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، أن التحكيم جزء من منظومة كرم القدم وليس كل المنظومة، ولابد أن يكون الحكم هادئا ولا يضع نفسه تحت ضغط أو نرفزة، ولابد ألا يكون الحكام ضاغطين على المدربين ووجود احترام متبادل بين أعضاء المنظومة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "المقاولون من الفرق الكبيرة وموقفه صعب ولديه مدرب جيد، وهو محمد عودة، ولم نكن موفقين في مباراتنا معهم، وكنا الأفضل في الاستحواذ، وغاب عنا التوفيق، وكان يمكننا حسم الفوز لو استغلينا الفرص التي تحصلنا عليها".

وأضاف: "بخصوص تدريب المنتخب الأولمبي هناك مفاوضات، ولكنها ليست رسمية، ومنتخب مصر شرف كبير لأي مدرب، وهذا ليس كلام إنشاء، وأحتاج لعمل بحث حال توليت المهمة".

وعن تجديد عقده مع سموحة قال سامي: "عقدي في تدريب سموحة حتى نهاية الموسم الحالي، ولم يفاتحوني في تمديد العقد، ولكن لا أمانع في العمل مع الفريق السكندري في الفترة القادمة، ولا توجد تغييرات في جهازي المعاون ومستمر بنفس الأعضاء الحاليين".

وتعرض أحمد سامي للطرد في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.