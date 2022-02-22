شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان لمشجعي الزمالك: اتعلموا من جماهير الأهلي كيف تحمون أبناءكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مؤمن سليمان، المدير الفني الحالي لفريق الشرطة العراقي والسابق للزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، قائلا: "أقول لجماهير الزمالك عيب كده وكفاية 6 سنوات من الظلم والهجوم عليا". وأضاف سليمان، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "جماهير الأهلي لم تفعل في أبنائها على مدار التاريخ مثلما فعلت جماهير الزمالك معي، ولن ألجأ لسياسة الجيش الإلكتروني، وردّي سيكون داخل الملعب وحصد البطولات".

وأكد المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي للشرطة العراقي، أنه تعرض لظلم كبير في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قائلا: "حرام ما تعرضت له من هجوم وانتقادات وللأسف لا أملك جيش إعلامي لكي يدافع عني وما تعرضت له أمر أكثر من الظلم".

وتابع: "إن الفريق كان يملك 14 لاعبا فقط في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، ومين كان يقدر يغير النتيجة من اللاعبين المتاحين في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "الزمالك وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر سنوات مرة واحدة، على الرغم من وجود أفضل لاعبين في الفريق، وخسر البطولة أمام الأهلي".