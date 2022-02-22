10 رسائل نارية من مرتضى منصور.. عن كارتيرون وصدام الوداد وقضية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يطالب الجماهير بالهدوء والوقوف خلف الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون ليس لديه أي مستحقات متأخرة.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لقناة "الحدث اليوم": "أعتبر مباراة الوداد (مفيهاش هزار)، سأعقد اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني حتى أقول لهم (موّت نفسك عشان الجماهير وشرفك والقميص الذي ترتديه وابذل كل جهدك)، وسيكون لي حديث آخر معهم خارج الإطار الإعلامي بيني وبينهم".

وأضاف: "مَن لا يصلح أن يكون لاعبا في الزمالك سيرحل، أما مَن يصلح للاستمرار بشروط النادي سيتم التوقيع معه، النادي لديه ملايين متدفقة، عاد كما تركناه".

ووجه مرتضى منصور حديثه لباتريس كارتيرون قائلا: "من أول يوم لو عايز أمشيك همشيك، مين اللي جابك هو حسين لبيب يعرفك؟ ومين اللي هرّبك؟ مصر كلها تعرف مين ومصر كلها تعرف مين اللي رجعك، أنت ماسك عليا زلة؟ عشان كده بقولك اتقي ربنا في التشكيل، هاتلي جنيه أو دولار متأخر ليك".

وشدَّد: "نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور لا يأكل مليم على أي شخص".

وأكمل: "لا يوجد ما يسمى بحالة النحس، لكن عندما تأتي أربع تسديدات في العارضة في كل من المباراتين السابقتين فهذا ليس نحسا، نعرف ما تم فعله وما يتم فعله، لماذا تريدون هدم الزمالك؟".

وواصل: "أطالب جماهير الزمالك بدعم اللاعبين والوقوف خلفهم، أشعر بكم لكني لا أستطيع إجراء أي تغيير لأن لدينا مباراة هامة يوم السبت، ونريد حتى يوم المباراة أن نكون وراء اللاعبين والجهاز الفني".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن قضية محمود كهربا لاعب الفريق السابق قائلا: "كهربا يقول أن هناك مشكلة في توثيق عقده لكن اتحاد الكرة أكد على صحة عقد اللاعب بنسبة 100%، ماذا عن البصمة أو التوقيع؟ وإذا كان العقد خاطئا فكيف كنت تتقاضى راتبك من الزمالك، يقول أنني كنت أشتمه رغم أنه كان يقبل رأسي ويقول لي (يا بابا)".

وأكد: "غرامة كهربا سيتحملها اللاعب مع النادي وليس اللاعب فقط، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي في قضية كهربا سنفوز بها".

وعن قضايا الزمالك الأخرى، أوضح مرتضى: "قبل نهاية شهر يوليو سيتم تسديد مستحقات نادي ماريتيمو البرتغالي في صفقة محمد إبراهيم، كما فاز الزمالك بقضية معروف يوسف، بالإضافة أن مستحقات المدرب السابق كريستيان جروس وصلت له".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "أطالب بعض المنتفعين بترك مجلس الإدارة يعمل، الزمالك يسعى لعقد رعاية يزيد عن 800 مليون جنيه، نادي الزمالك لا يقل عن الأهلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد في الدار البيضاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك جمع نقطتين حتى الآن بعد خوض جولتين في مجموعات دوري الأبطال، حيث تعادل بنتيجة 2-2 أمام بترو أتلتيكو في القاهرة، وتعادل سلبيا أمام ساجرادا في أنجولا.