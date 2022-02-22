شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: الأهلي استفاد من إعارة الناشئين.. وبيراميدز "الأكثر متعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجليل، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، أن مستوى الدوري هذا الموسم لم يرق للتطلعات، موضحا أن الأهلي استفاد من سياسة إعارة الناشئين للأندية في السنوات الأخيرة.

وقال عبد الجليل، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة، ببرنامج بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC: "بعيدا عن الأهلي والزمالك هناك فرق كبيرة لم تظهر بالشكل المطلوب، مثل الاتحاد السكندري، الذي يسير بمستوى متذبذب والمصري الذى لم يجد التوليفة المناسبة رغم مسيرته القارية المميزة".

وأضاف: "إيهاب جلال مع بيراميدز يقدم كرة ممتعة، وبسيونى مع المحلة كذلك، بجانب على ماهر مع فيوتشر، وبيراميدز الأكثر متعة، والأهلي أكثر انضباطا".

وتابع: "علاقة الزمالك مع كارتيرون غريبة للغاية، أرى أن المدرب فاقد التركيز، وكأنه يرمى الكرة في ملعب الإدارة، وسوابق المدرب مع النادي الأبيض لا تبشر باستمرار العلاقة بينهما".

وعن موسيمانى قال عبد الجليل: "موسيمانى يريد أن يكمل مسيرته مع الأهلي، وزوجته تدير كل الأمور بذكاء، والأهلي يحتاج المدرب، وأثبت نجاحه، لا أرى ضرورة للتأجيل والمماطلة".