شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك الاثنين 21/2/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك الاثنين 21/2/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، سلبية مسحة أحمد سيد زيزو وتماثله للشفاء من فيروس كورونا، وكارتيرون يدرس الدفع بعبد الغنى فى وسط الملعب أمام الوداد، وإدارة الزمالك تناقش كارتيرون فى أسباب تراجع النتائج قبل مواجهة الوداد المغربي .

خضع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية اليوم الإثنين، أثناء تواجده في العاصمة الأنجولية لواندا