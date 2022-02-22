شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: أحترم حسنى عبدربه.. ولكنى لا أجيد العمل فى وجود مدير للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حمد إبراهيم، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، الشكر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بعد تكليفه بمهمة تدريب بيته نادي الإسماعيلي، كما وجه شكر جماهيره على الثقة الكبيرة في وكذلك وجه الشكر إلى أشرف خضر، وقال: "ستظل العلاقة بيننا أخوية، وكلنا واحد وما يهمنا مصلحة الإسماعيلي".

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "أشكر نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد لموافقتهم على الرحيل لتدريب الدراويش وتعاملوا معي بمنتهى الاحترام ورحبوا للغاية واعتبروا الاسماعيلي ناديهم الثاني، كما أشكر إيهاب جلال على السنوات الكثيرة التي عملت خلالها معه والخبرات التي استفدتها منه".

وتابع: "الفترة القادمة مهمة للغاية نحتاج وكل الدعم للاعبين من اجل اخراجهم واخراج النادي من الموقف الصعب الذي يعيشون فيه حاليا ، وهذا ليس مكان الاسماعيلي الذي يتواجد فيه لأنه دائما يلعب على المنافسة والتواجد في أول ثلاث مراكز بالمنافسة في مختلف المسابقات".

واستطرد: "اللاعبون عليها الاجتهاد والالتزام في التدريب وأثق في جماهير الإسماعيلية الذي يشجعون لآخر دقيقة رغم خسارة فريقهم وهذا دعم لهم وليس ضغط عليهم، وعلى اللاعبين أن يعلموا أن الجماهير في ظهرهم وكلنا على قلب رجل واحد".

وعن عدم انضمام حسني عبد ربه للعمل في جهازه المعاون بتدريب الإسماعيلي، قال: "حسني عبد ربه أخي وسبق لي تدريب وأحترمه وأحترم تاريخه ولكن أنا لا أجيد العمل في وجود مديرا للكرة وأعلم أن المهندس يحيى الكومي يفكر في شيء لعبد ربه داخل النادي يليق باسمه، ولكن لا أجيد التعامل في وجود مديرا للكرة وأميل للتعامل المباشر مع اللاعبين، وأكون صاحب القرارات ويظل حسني أكن له كل احترام وتقدير وخطط العمل أحب مباشرتها بنفسي".