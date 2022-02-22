شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زين: ديسابر كان مرشحا لقيادة فريق الإسماعيلي.. وعبدربه وخضر تنتظرهما مناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد زين، نائب رئيس نادى الإسماعيلى، إنه تم توقيع عقد لمدة موسمين ونصف الموسم مع حمد إبراهيم لقيادة فريق الدراويش فى الفترة المقبلة.

وأضاف زين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مجلس إدارة الإسماعيلى يثق فى قدرات حمد إبراهيم، خاصة أنه ابن من أبناء النادى، ويمتلك خبرات كبيرة جدا، خاصة أنه عمل مع العديد من الأجهزة الفنية، أبرزهم إيهاب جلال صاحب المدرسة الرائدة فى التدريب، كما أنه يتميز بقوة الشخصية والعلاقة القوية باللاعبين.

وتابع نائب رئيس الإسماعيلى، إن جهاز حمد إبراهيم يضم كلاً من عطية السيد مدرب عام، وأحمد سمير فرج مدرب مساعد، وسيد توفيق مدرب حراس مرمى، على أن يتم الاستعانة بحسنى عبد ربه وأشرف خضر فى مناصب جديدة داخل قلعة الدراويش للاستفادة من خبراتهم.

وكشف خالد زين أن الفرنسى ديسابر كان المرشح الأقرب لتولى مهمة تدريب الإسماعيلى قبل التعاقد مع حمد إبراهيم.