شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: محدش يزايد على حبي للإسماعيلي.. وحمد إبراهيم رفض منصب مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على حبه لقلعة الدراويش، مشيرا إلى أنه لن يتواجد فى منصب إرضاء للجماهير فقط قائلا: "أنا لست شماعة".

وتوجه عبد ربه، فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة " الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، بالشكر لرئيس النادى الإسماعيلي على مفاوضاته لتولى منصب مدير الكرة، مشيرا إلى أن تامر النحاس وكيل اللاعبين أبلغه أن حمد إبراهيم المدير الفنى الحالى، لا يرغب فى منصب مدير الكرة وفقا لسياسته الفنية.

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق، خلفا لبراون، المدير الفني السابق للفريق، الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وكان الخليج 365 قد أعلن في وقت سابق عن تعاقد إدارة الدراويش مع حمد إبراهيم، المدرب العام السابق لبيراميدز، كمدير فني للفريق، رغم تكتم الإدارة عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

ووافق مجلس إدارة نادي بيراميدز، على رحيل "حمد إبراهيم" من الجهاز الفني للأخير، من أجل بدء مهام عمله فى قيادة الفريق الأصفر، وذلك في ظل العلاقات القوية التي تربط مسئولي الناديين.

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للاسماعيلي كلا من:

الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا

أحمد سمير فرج مدربًا

سيد توفيق مدربا لحراس المرمى