شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 2 / 2022 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 2 / 2022 بالدوري المصرى، حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع سيراميكا وغزل المحلة باستاد المقاولون العرب ومباراة إنبى والاتحاد السكندرى باستاد بتروسبورت ومباراة الاهلى ومصر المقاصة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

موعد مباراة سيراميكا وغزل المحلة

تقام مباراة سيراميكا وغزل المحلة فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويبحث سيراميكا عن تحقيق الفوز الثانى له في الدورى هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات تعادل في ثلاثة وخسر مباراتين.

ويدخل نادى سيراميكا المباراة بعد التعادل في الجولة الماشية مع المصرى بهدف لمثله، ليحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة من 9 مباريات فاز مباراتين وتعادل 5 مواجهات وخسر مباراتين سجل 11 هدفا واستقبل مثلها.

وفى المقابل، يدخل غزل المحلة المباراة بعد التعادل أيضا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف لمثله، ويسعى عبد الحميد بسيونى لتحقيق الفوز الأول له مع الفريق في الدورى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الفرق في كأس رابطة الأندية.

موعد مباراة إنبى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة انبى والاتحاد السكندرى في الخامسة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، ويدخل إنبى المباراة فى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 8 أهداف واستقبل 12 هدفا.

ويسعى الفريق البترولى تحت قيادة حلمى طولان لتحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد السقوط المفاجئ أمام فاركو فى الجولة الماضية بهدف نظيف، وحث اللاعبين على ضرورة العودة لمستواهم المعهود وخطف الثلاث نقاط.

فى المقابل، يدخل نادى الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز السابع برصيد 13 نقطة من 9 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مباراتين سجل 15 هدفا واستقبل 16 هدفا.

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة

تقام مباراة الاهلى ومصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، ويتطلع المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، فيما تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش سلبياً في الجولة التاسعة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف في البطولة التي يسعى لإسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك، ويملك المارد الأحمر في جعبته مباراتين مؤجلتين.

في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.