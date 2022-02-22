شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة في مهمة خاصة لملعب مباراة السنغال ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلف وائل جمعة، مدير المنتخب، بتجهيز تقرير كامل عن ملعب مباراة السنغال ومصر في إياب الدور الحاسم من تصفيات المونديال، والذي يتم افتتاحه الثلاثاء بحضور جماهير في مباراة أساطير أفريقيا ونجوم السنغال.

ويشارك وائل جمعة في المباراة الشرفية على هامش افتتاح الملعب، بين أساطير أفريقيا ونجوم السنغال القدامى، لكن الجهاز الفني استغل تواجده في ملعب "ديامناديو" الذي تم تشييده مؤخرا ويستقبل مباراة مصر والسنغال 29 مارس المقبل.

وقال شبانة: "طلب الجهاز الفني معلومات كاملة عن الملعب من حيث الأرضية والأجواء والحضور الجماهير واستكشاف غرف الملابس ومقاعد الجهاز الفني، ومعرفة ملاعب التدريب التي تستضيف المنتخب بعد مباراة الذهاب يوم 25 مارس المقرر إقامتها في القاهرة.