شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: الدوري صعب هذا الموسم.. والإصابات أثرت علينا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عودة، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، عن تعادل فريقه مع سموحة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

قال عودة في تصريحات تليفزيونية: "كنا نواجه فريقا مميزا يضم عناصر متكاملة من دكة قوية وعناصر أساسية، وسموحة فاز على الزمالك، وفريق كبير، حاولنا تحقيق الفوز، ولكن انتهت المباراة بالتعادل".

وأضاف مدرب المقاولون: "المباريات في الدوري صعبة للغاية، ولا أريد الخسارة أقوم بتضييق المساحات جيدا وأحاول تسجيل هدف، ولكن المبدأ الأساسي ألا أخسر".

وتابع محمد عودة: "سموحة يجيد الاعتماد على الهجمات المرتدة لذلك كان لابد من الدفاع جيدا ضدهم، ولكن لويس والشامي تعرضا لإصابة وهذا أثر علينا كثيرا".

وختم حديثه: "الشوط الأول أهدرنا فرصتين محققتين، وخلال الشوط الثاني أهدرنا أيضا، والمباراة كانت صعبة والخسارة كانت ستبعدنا كثيرا، لدينا لاعبين مميزين، والدوري صعب للغاية هذا الموسم، والفرق الكبيرة متواجدة بشكل كبير حوالينا في الجدول، وتحقيق فوزين يجعلنا نتخطى مرحلة كبيرة".