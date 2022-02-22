شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أتمنى استمرار كيروش 10 سنوات مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر أن نظام تسديد ركلات الترجيح بالفراعنة خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الاخيرة، مؤكدا ان منظومة كيروش لا يوجد بها مكافآت وهناك 12 ساعة يتم لعبها وتصويرها ويتحدد المسددين من 1 إلى 5 ولكن حال رفض أحد اللاعبين التسديد تحترم رغبته، ولكن كل شيء يتم بالترتيب وهناك تدريب عليه وأشكر محللي الأداء على دورهم في ركلات الترجيح.

وقال المدرب العام لمنتخب مصر: أتمنى استمرار كارلوس كيروش في قيادة المنتخب لمدة 10 سنوات، وهو مدرب منظم ولا يترك شيئا للصدفة ويتم ترتيبها مسبقا، ويعرف قدر كل شخص مع المنتخب،

وتابع ضياء السيد، "سنحضر مباراة الأهلي الثلاثاء ضد المقاصة لمتابعة لاعبي الفريقين في هذه المباراة، وأقول لمن قام بتصويرنا ونحن نأكل في مقصورة ملعب مباراة المقاولون وسموحة بأن يقوم بتصويرنا مجددا في مباراة الغد، وأشكر مسئولي المقاولون على واجب الضيافة خلال تواجدنا في المقصورة.