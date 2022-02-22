شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشوان: مدرب منتخب الجودو نجم أولمبى.. وهدفنا خلق جيل جديد من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد رشوان، أسطورة الجودو ورئيس جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري للعبة، أن معسكر المنتخب المقام فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية خلال مايو المقبل، سيضم العديد من العناصر المميزة صغيرة السن، خاصة أن هدف الاتحاد هو خلق جيل جديد من اللاعبين صغار السن، وأن الجميع يعمل من أجل تحقيق الهدف.

وقال رشوان، فى تصريحات صحفية، إن معسكر المنتخب انطلق تحت قيادة المدير الفني الجديد الروسي إلكسندر ميخائلين، وهو بطل أوليمبي يملك خبرات لا حصر لها، بالإضافة إلى المدربين المصريين المتواجدين حاليا والذين تم تعيينهم مؤخرا من شباب واعد".

وأضاف صاحب الأخلاق الرياضية أن المدير الفني للمنتخب بطل أولمبى ، وحصد العديد من الميداليات العالمية، هذا بجانب التعاون مع المدربين المصريين أيضا ومن بين مهامهم نقل خبراتهم للاعبين صغار السن ".

وأوضح رئيس جهاز المنتخبات، أن هناك استعدادات قوية لمشاركة المنتخب في البطولة الأفريقية المقبلة والمقرر إقامتها شهر مايو المقبل بالجزائر، وأن الهدف من المشاركة هو صقل خبرات اللاعبين من أجل مستقبل أفضل لرياضة الجودو في مصر.

وكان اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد قد قرر في وقت سابق، تعيين محمد رشوان الأسطورة المصرية رئيسا لجهاز المنتخبات للاستفادة من خبراته في تكوين أجيال جديدة من اللاعبين في منتخبات الرجال والسيدات.

وأقيمت مؤخرا بطولة الجمهورية للدرجة الأولى على الصالة المغطاة بنادي طلائع الجيش، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من جميع المحافظات.

وشهدت بطولة الجمهورية للدرجة الأولى تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الروسي إلكسندر ميخائلين، ومحمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات، من أجل الوقوف على المستوى الفني للاعبين، وضمهم المميزين إلى معسكر المنتخب.

ويستعد منتخب الجودو حاليا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية، وأيضا بطولة أفريقيا المقرر إقامتها شهر مايو المقبل في الجزائر.