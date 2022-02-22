شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة راحة 24 ساعة من التدريبات عقب التعادل مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفني لنادى سموحة، اللاعبين راحة من التدريبات 24 ساعة، بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين في إطار الأسبوع العاشر من بطولة الدورى.

ويعود الفريق السكندرى للتدريبات يوم الأربعاء، للاستعداد لمواجهة نادى غزل المحلة في الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى المقرر لها 27 فبراير الجارى.

وتعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا.

فى المقابل، احتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلها وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.