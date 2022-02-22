شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيز نفسية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على عقد جلسات تحفيز نفسي للاعبين قبل مواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص الجهاز الفني علي الحديث مع اللاعبين حول أسباب تراجع مستواهم وضرورة إعادة تحفيز أنفسهم للحفاظ على آمال الفريق في بطولة أفريقيا الموسم الحالي في ظل تأخر ترتيب الفريق في مجموعته.

من ناحية أخرى يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين الثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الجزيري، للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون في الاستفادة من القوة البدنية لعمر السعيد؛ لمنع تقدم مدافعي الوداد وعمل المساندة الهجومية ، فيما يوجد رأي آخر داخل الجهاز المعاون بالدفع بالتنسيق سيف الدين الجزيري للاستفادة من خبرته الدولية في مثل تلك المواجهات الصعبة يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمحمد عبد الغني مدافع الفريق في مركز وسط الملعب المدافع في مباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون في تأمين وسط الملعب تحسبا لاستمرار غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الذي يعاني من كدمة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ ما يقرب من شهرين. ويخضع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي اليوم على هامش تدريب الفريق لمعرفة إمكانية مشاركته في مباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الوداد المغربي للحفاظ علي فرصه في التأهل للدور المقبل في ظل احتلال الزمالك للمركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين.

وتُعد مواجهة الزمالك المقبلة أمام الوداد المغربى هى الرابعة فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقان فى 3 مباريات، فاز الزمالك فى اثنتين وخسر واحدة، وفى عام 2003 التقى الزمالك مع الوداد فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى عام 2016 التقى الفريقان مرتين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فاز الزمالك فى الذهاب 4\0، وفى العودة خسر 5\2، ونجح الأبيض فى الصعود لنهائى البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.