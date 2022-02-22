شكرا لقرائتكم خبر عن " الام الركبة" سبب غياب أوسا عن قائمة الاتحاد السكندرى أمام إنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ الجميع بإعلان حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، لقائمة الفريق لمعسكر إنبى بالقاهرة وخروج الحارس محمد عبد المنصف من قائمة الفريق، الأمر الذى فتح باب القيل والقال خاصة بعد استبعاد الحارس رغم تألقه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وردا على هذه الأقاويل كشف محمد عبد المنصف أنه اشتكى خلال تدريب اليوم من بعض الآلام فى الركبة، وأنه يعانى من بعض الخشونة، الأمر الذى جعل طيب الفريق يمنح الحارس 48 ساعة راحة خوفا من تفاقم الإصابة.

وأضاف منصف أنه سيحضر مباراة الفريق غدا فى ملعب بتروسبورت لمساندة الحراس، وأنه يتمنى التوفيق والفوز لفريقه.

وحول عدم المشاركة فى المباريات أكد محمد المنصف: خرجت عقب الهزيمة من فاركو وكنت خارج الفورمة ومع ذلك عدت سريعا أمام المصرى وكأس الرابطة وأبذل قصارى جهدى فى التدريبات للعودة للمشاركة، وهو قرار فنى خاص بالجهاز وأنا لا أعترض أبدا لأنها وجهة نظر فنية، وأتمنى العودة سريعا للملعب لأن متعة أى حارس هى الوقوف تحت الثلاث خشبات.

وطالب منصف اللاعبين غدا ببذل الجهد والأداء الرحولى لتحقيق الانتصارات ومصالحة جماهير الاتحاد التى تتمنى فوز الفريق.