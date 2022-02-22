شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والوداد.. هل يتمسك كارتيرون بالفرصة الأخيرة في دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر
وستكون المواجهات الأفريقية القادمة فارقة في تحديد مصير كارتيرون بعد التعادل المخيب أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من دوري الأبطال والتعادل سلبيا أمام ساجرادا خارج الديار.
ولا يملك المدرب الفرنسي رفاهية إهدار المزيد من النقاط حينما يطير لمواجهة الوداد المغربي مطلع الأسبوع المقبل؛ لأن مواجهتي الجولة الثالثة والرابعة من منافسات الأميرة السمراء ستكون أمام أقوى المرشحين للتأهل من هذه المجموعة.
وفشل كارتيرون ولاعبو الزمالك في مصالحة جماهير النادي، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق، حيث خسر بعدها مباشرة من سموحة في الدوري المصري بهدفين دون رد، لترتفع الأصوات المطالبة بالتغيير الفني قبل فوات الأوان.
ويمكن للمدرب الفرنسي الخروج من المأزق الحالي بالتحضير والإعداد الجيد لمباراتي الوداد على نار هادئة، خاصة أن مباريات الدوري لن تعود للصورة في ميت عقبة سوى بعد لقاء الوداد الأول، ووقتها قد يكون الفارس الأبيض ومدربه الفرنسي في وضعية أفضل.
تصحيح المسار في الزمالك يتطلب من كارتيرون عودة الثقة للاعبيه والاعتماد على التشكيل الأساسي لتحقيق النتائج المنتظرة، لأن غير ذلك ستكون نهاية مأساوية للمدرب وحزينة لجماهير الزمالك التي تنتظر انتفاضة تعيد الفريق لسابق أمجاده.
من ناحيته أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يشعر بخيبة كبيرة بعد تعادل فريقه أمام ساجرادا الأنجولى بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن الأبيض كان يبحث عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط.
وقال المدير الفني: "الفريق ما زال يعانى من عدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية لأهداف وإهدار الفرص السهلة" مشيرًا أن أداء الفريق لم يكن جيدا فى الشوط الأول ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمى الأبيض، والمواقف السابقة التى تعرض لها الزمالك فى السنوات الماضية تجعل لدينا إصرار على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة".
وأشار المدير الفني إلى أن الفريق أمامه 4 مباريات فى مشوار دور المجموعات، مضيفًا أنه يثق تمامًا فى قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام الوداد المغربي في الجولة المقبلة.
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفع الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة في حين يحصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الأخير.