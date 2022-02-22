شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والوداد.. هل يتمسك كارتيرون بالفرصة الأخيرة في دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسارة 4 نقاط أمام بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجوليين وخسارة قاسية أمام سموحة، نتائج وضعت مصير المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون داخل النفق المظلم مع الزمالك بالنتائج المخيبة محليا وقاريا واقتراب رحيله عن القلعة البيضاء.

وستكون المواجهات الأفريقية القادمة فارقة في تحديد مصير كارتيرون بعد التعادل المخيب أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من دوري الأبطال والتعادل سلبيا أمام ساجرادا خارج الديار.

ولا يملك المدرب الفرنسي رفاهية إهدار المزيد من النقاط حينما يطير لمواجهة الوداد المغربي مطلع الأسبوع المقبل؛ لأن مواجهتي الجولة الثالثة والرابعة من منافسات الأميرة السمراء ستكون أمام أقوى المرشحين للتأهل من هذه المجموعة.

وفشل كارتيرون ولاعبو الزمالك في مصالحة جماهير النادي، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق، حيث خسر بعدها مباشرة من سموحة في الدوري المصري بهدفين دون رد، لترتفع الأصوات المطالبة بالتغيير الفني قبل فوات الأوان.

ويمكن للمدرب الفرنسي الخروج من المأزق الحالي بالتحضير والإعداد الجيد لمباراتي الوداد على نار هادئة، خاصة أن مباريات الدوري لن تعود للصورة في ميت عقبة سوى بعد لقاء الوداد الأول، ووقتها قد يكون الفارس الأبيض ومدربه الفرنسي في وضعية أفضل.

تصحيح المسار في الزمالك يتطلب من كارتيرون عودة الثقة للاعبيه والاعتماد على التشكيل الأساسي لتحقيق النتائج المنتظرة، لأن غير ذلك ستكون نهاية مأساوية للمدرب وحزينة لجماهير الزمالك التي تنتظر انتفاضة تعيد الفريق لسابق أمجاده.