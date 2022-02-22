شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: نرفض الانقسام بين اللاعبين بسبب الانتماءات.. وعلاقتنا بكيروش قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، عن مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وقال: "كنا نتمنى تحقيق أمم إفريقيا ولكن الأهم هو رضا الجماهير عن أداء المنتخب وعودة الجماهير لدعم المنتخب من جديد بخلاف دعم القيادة السياسية".

وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "العلاقة مع كيروش رائعة واعتبره مدرسة تدريبية تمشي على الأرض، ومحمد شوقي مدرب كبير وسيكون مدرب واعد بسبب خبراته في العمل مع المنتخب وسيكون له شأن كبير في التدريب ونفس الكلام بالنسبة لعصام الحضري".

وتابع: "مستغرب إن الناس مش عاجبها دور محمد صلاح مع المنتخب وصلاح طلب من الجميع مساندة المنتخب وهذا أمر طبيعي، مشددا على أن الجميع على قلب رجل واحد وسعيدين بالعمل الجماعي الذي قام به المنتخب في أمم إفريقيا.

وأردف: "كيروش يكلفنا في عمل مهام خاصة من خلال متابعة مباريات الدوري المصري والجهاز الفني للمنتخب يعمل لمدة 12 ساعة يوميا، ونحن متماسكين ونعمل كفريق واحد ولا نركز على الرد على الانتقادات التي توجه لنا واختلاف الآراء الفنية فوق رأسي، ولكن في النهاية هدفنا المنتج النهائي يخرج بشكل جيد.

وأكد أن كيروش لديه الخبرات الكافية للتعامل مع الإعلام وفي بعض الأوقات يطلب مننا التناقش في بعض الآراء من الخبراء والنقاد وهو مدرسة تدريبية نتعلم منها موجها الشكر للدكتور محمد أبو العلا 45 يوم اعجاز من حيث الاستشفاء والاستمرارية في البطولة.

وأشار إلى روجر دي سا مساعد كيروش في تدريب المنتخب له دور مهم وأساسي مع المنتخب؛ لأنهم يعلمون بعض جيدا وهدفنا الصعود إلى أمم إفريقيا، واعتمادنا على الوجوه الجديدة في كأس العرب من أسباب نجاحنا في أمم إفريقيا وضم أسماء جديدة مثل عمر كمال ومحمد عبد المنعم وحسين فيصل وغيرهم من اللاعبين.

ووجه رسالة إلى الجماهير ونجوم الكرة المصرية: "ابعدوا عن الانتماءات ومش عايزين حد يقولنا مين اللي يلعب الشناوي أم ابو جبل والعلاقات عادت بين اللاعبين جيدة ونرفض الانقسامات بين اللاعبين بسبب الانتماءات، ومطلوب منا متابعة تدريب ومباريات".